Prep baseball: Area Baseball Stats

Prep Baseball

Area Batting Leaders

G AB R H Avg.

Brayden Wentling, Carey 14 51 20 28 .549

Brandon Wehri, Ft. Jennings 16 51 15 26 .510

Caden Schroeder, McComb 18 47 18 23 .489

Kyle Reinbolt, H-L 21 70 19 34 .486

Michael Kirian, New Riegel 19 56 19 27 .482

Easton Roark, Carey 14 48 16 23 .479

Justin Wasson, McComb 18 57 17 27 .474

Logan Speyer, Arlington 11 32 8 15 .469

Jaret Nelson, H-L 16 58 15 27 .466

Mason Fintel, PH 16 58 18 27 .466

Austin Harper, Mohawk 19 61 21 28 .459

Nathan Insley, Arlington 15 49 17 22 .449

Grahm LaRue, McComb 17 56 18 25 .446

Brady Decker, Kalida 17 56 17 25 .446

Alex Theis, New Riegel 19 61 26 27 .443

Angel Garcia, Van Buren 20 64 18 28 .438

Aidan Loveridge, Riverdale 18 63 20 27 .429

B.J. Fortman, O-G 14 35 8 15 .429

Dane Robinson, HN 13 35 11 15 .429

Dylan Schroeder, Leipsic 22 68 30 29 .427

J.J. Rettig, PH 16 47 14 20 .426

Brandon Bell, Van Buren 20 67 26 28 .418

Cameron Dillon, Findlay 18 53 10 22 .415

Jaden Tabler, Van Buren 20 63 20 26 .413

Trey Miller, Riverdale 18 51 19 21 .412

Tanner Schroeder, McComb 18 56 18 23 .411

Trey Bame, Carey 14 44 16 18 .409

Grant Rader, Leipsic 22 71 22 29 .409

Ryan Lee, Pandora-Gilboa 19 60 14 24 .400

Ryan Wenzinger, McComb 18 53 10 21 .396

Cole Noftz, New Riegel 19 59 33 23 .390

Malachi Abbott, McComb 18 48 13 18 .383

Reid Stechschulte, CG 16 47 12 18 .383

Derek Buss, Kalida 17 47 7 18 .383

Evan McKee, Riverdale 18 58 17 22 .379

Jon Racheter, Carey 14 48 11 18 .375

Kyle Wasson, McComb 18 48 9 18 .375

David Dietrich, Mohawk 19 54 19 20 .370

Parker Brown, Mohawk 19 46 23 17 .370

Andrew Scaife, H-L 21 65 10 24 .369

Tyler George, L-B 18 60 14 22 .367

Jevon Dible, US 23 74 16 27 .365

Alex Bour, H-L 16 55 22 20 .364

Levi Gazarek, NB 18 58 18 21 .362

Jeffrey Knueve, Kalida 17 47 8 17 .362

Wyatt Young, L-B 18 58 17 20 .357

Adam Wenzinger, L-B 18 57 14 20 .351

Trey Yates, Fostoria 15 49 10 17 .347

Cody Balliet, H-L 21 64 15 22 .344

Derek Luersman, Ft. Jennings 16 35 10 12 .343

Jacob Williams, Continental 18 38 6 13 .342

Trevor Lotz, Arlington 15 38 14 13 .342

Nathan Russell, Arlington 14 41 9 14 .341

Nick Schey, Leipsic 18 47 X 16 .340

Robbie Laubenthal, Leipsic 22 59 X 20 .339

Jonathan Walter, Riverdale 18 59 12 20 .339

Parker Frombaugh, US 20 56 1 18 .339

Trevor Williamson, Cont 18 48 9 16 .333

Brandon Arbogast, NR 19 57 9 19 .333

Nick Woods, CG 16 39 10 13 .333

Tyler Durfey, NB 21 53 15 17 .321

Daylin Pees, HN 21 53 11 17 .321

Ben Ramirez, CG 16 44 10 14 .318

David Patterson, NB 17 63 13 20 .317

Trent Siebeneck, Kalida 17 54 5 17 .315

Ricky Buckingham, Elm 14 35 3 11 .314

Adam Flores, NB 18 61 12 19 .311

Saige Warren, Van Buren 20 71 24 22 .310

Chase Nauge, NB 21 73 17 22 .301

Carter Nofziger, P-G 19 60 13 18 .300

Doubles

Michael Kirian, New Riegel, 9; Jevon Dible, Upper Sandusky 9; Angel Garcia, Van Buren, 8; Grant Rader, Leipsic, 8; Trey Yates, Fostoria, 8; Brandon Wehri, Fort Jennings, 8; Austin Harper, Mohawk, 8; Brayden Wentling, Carey, 7; Parker Brown, Mohawk, 6; Cole Noftz & Alex Theis, New Riegel, 6; Logan Speyer, Arlington, 6; Kyle Reinbolt & Andrew Scaife, Hopewell-Loudon, 6; Wyatt Young, Liberty-Benton, 6; Trevor Williamson, Continental, 6; Brady Decker, Kalida, 6; Ryan Lee, Pandora-Gilboa, 6; Evan McKee & Jonathan Walter, Riverdale, 6; Zach Kreais, Hopewell-Loudon, 5; Chase Schrieber, Ottawa-Glandorf, 5; Nathan Insley, Arlington, 5; Keaton Cunningham, Upper Sandusky, 5; Trey Bame, Carey, 5; Brady Hauenstein & Reid Stechschulte, Columbus Grove, 5; Caiden Schroeder, McComb, 5; Trey Miller, Riverdale, 5; Jonathon Racheter, Carey, 4; Jacob Williams, Continental, 4; Anthony Gonzalez, Findlay, 4; Shane Halcomb, New Riegel, 4; David Dietrich, Mohawk, 4; Griffin Snider, Liberty-Benton, 4; Grant Schroeder, Columbus Grove, 4; Kevin Hamburg, Kalida, 4; Josh Seitz, Van Buren, 4; Chase Naugle, Adam Flores, Levi Gazarek & Alex Snyder, North Baltimore, 4; Mason Fintel & J.J. Rettig, Patrick Henry, 4; Justin Wasson, McComb, 4.

Triples

Brandon Wehri, Fort Jennings, 7; Brandon Bell, Van Buren, 3; Drew Johnson, Pandora-Gilboa, 3; Evan McKee, Riverdale, 3; Keaton Cunningham, Upper Sandusky, 2; Alex Theis, New Riegel, 2; Owen Fuerst & Reid Stechschulte, Columbus Grove, 2; Jaden Tabler, Van Buren, 2; Carter Nofziger, Pandora-Gilboa, 2; Brandon Arbogast & Alec Zoeller, New Riegel, 1; Cameron Dillon, Phillip Bibler, Nate Miller, Findlay, 1; Arik Schneider, Jason Holly & Parker Frombaugh, Upper Sandusky, 1; Parker Brown & Tanner Osborn, Mohawk, 1; Chris Potts, Trevor Williamson & Cole Bowers, Continental, 1; Trey Yates, Alex Sierra & Colin Drake, Fostoria, 1; Kyle Reinbolt, Hopewell-Loudon, 1; Adam Wenzinger, Liberty-Benton, 1; Marcus Miller & Jonathon Racheter, Carey, 1; Nic Affholder & Trevor Lotz, Arlington, 1; Brady Decker & Jeffry Knueve, Kalida 1; Bryce Hipsher, Hardin Northern, 1; Saige Warren, Van Buren, 1; Chase Naugle, Adam Flores, Owen Stewart & Levi Gazarek, North Baltimore, 1; Mason Fintel, J.J. Rettig & Axel Shanks, Patrick Henry, 1; Miles Frey & Trey Miller, Riverdale, 1;

Home Runs

Michael Kirian, New Riegel, 3; Kyle Reinbolt, Hopewell-Loudon, 3; Austin Harper & Tanner Osborn, Mohawk, 3; Bryce Hipsher, Hardin Northern, 2; Malachi Abbott, Caden Schroeder & Tanner Schroeder, McComb, 2; Carson Weinandy, Mohawk, 1; Trevor Williamson, Continental, 1; Tyler George & Wyatt Young, Liberty-Benton, 1; Alex Theis, New Riegel, 1; Brayden Wentling & Trey Bame, Carey, 1; Brady Decker & Jeffrey Knueve, Kalida 1; Kyle Wasson & Grahm LaRue, McComb, 1; Kal Harris & Mason Fintel, Patrick Henry, 1; Evan McKee, Riverdale, 1.

Runs Batted In

Alex Theis & Michael Kirian, New Riegel, 33; Kyle Reinbolt, Hopewell-Loudon, 28; Robbie Laubenthal, Leipsic, 27; Angel Garcia, Van Buren, 24; Jevon Dible, Upper Sandusky, 22; Tanner Osborn, Mohawk, 21; Jaden Tabler, Van Buren, 21; Jaret Nelson, Hopewell-Loudon, 20; Austin Harper, Mohawk, 20; Brandon Wehri, Fort Jennings, 19; Aidan Loveridge & Jonathan Walter, Riverdale, 19; Nathan Insley, Arlington, 18; Grant Rader, Leipsic, 18; Jonathon Racheter, Carey, 17; Andrew Scaife, Hopwell-Loudon, 17; Jeffrey Knueve, Kalida, 17; Zach Kreais, Hopewell-Loudon, 16; Jordan Berger, Leipsic, 16; Caiden Schroeder & Kyle Wasson, McComb, 16; Trey Bame, Carey, 16; Saige Warren, Van Buren, 16; Adam Flores, North Baltimore, 16; Alec Zoeller, New Riegel, 15; Nathan Russell, Arlington, 14; Tanner Schroeder, McComb. 14; Brady Decker, Kalida, 14; Brandon Arbogast, New Riegel, 13; Brayden Wentling, Carey, 13; Tyler Bommarito, McComb. 13; Cody Balliet, Hopewell-Loudon, 13; Tyler George, Liberty-Benton, 13; Chase Schrieber & Mike Bowers, Ottawa-Glandorf, 13; Tyler St. Clair, Elmwood, 13; Brandon Bell & Josh Seitz, Van Buren, 13; Jacob Nichols & Griffin Snider, Liberty-Benton, 12; Malachi Abbott, McComb, 12; Travis Milligan, Hopewell-Loudon, 12; Trey Yates, Fostoria, 12; Cameron Dillon, Findlay, 11; Wyatt Young, Liberty-Benton, 11; Shane Halcomb, New Riegel, 11; Keaton Cunningham, Upper Sandusky, 11; Owen Hiegel, Ottawa-Glandorf, 11; Chase Naugle, North Baltimore, 11; Carter Nofziger, Pandora-Gilboa 11; Ryan Wenzinger & Justin Wasson, McComb, 11.

Stolen Bases

Grahm LaRue, McComb, 26; Tanner Schroeder, McComb, 21; Dylan Sheets, Fostoria, 20; Brandon Bell, Van Buren, 17; Donovan Vogel, Fostoria 16; Saige Warren, Van Buren, 16; Mason Fintel, Patrick Henry, 16; Brandon Wehri, Fort Jennings, 14; Austin Luebrecht, Fort Jennings, 13; Easton Roark, Carey, 13; Cole Rieman, Leipsic, 13; Aidan Loveridge, Riverdale, 13; Caden Schroeder, McComb, 12; Sam Musgrave, Upper Sandusky, 12; David Dietrich, Mohawk, 12; Grant Rader, Leipsic, 12; Reid Stechschulte, Columbus Grove, 12; Dane Robinson, Hardin Northern, 12; Chase Naugle & Levi Gazarek, North Baltimore, 12; Evan Balash, Ottawa-Glandorf, 11; Justin Wasson, McComb, 11; Daylin Pees, Hardin Northern, 11; Derek Luersman, Fort Jennings, 10; Jace Boff & Karsen Bemis, Fostoria, 10; Ryan Wenzinger, McComb, 10; Adam Birkemeier, Columbus Grove, 10; Wyatt Cook & Rico Lopez, Mohawk, 9; Jevon Dible, Upper Sandusky, 9; Adam Wenzinger, Liberty-Benton, 9; J.J. Rettig, Patrick Henry, 9; Malachi Abbott, McComb, 9; Trey Miller, Riverdale, 9; Tyler George, Liberty-Benton, 8; Evan O’Rear, Arlington, 8; Kolton Holloway, Patrick Henry, 8; Evan McKee, Riverdale, 8.

Area Pitching Leaders

IP ER ERA

Nathan Insley, Arlington 30 2 0.47

Cole Widmer, Mohawk 182/3 2 0.75

Michael Kirian, New Riegel 37 4 0.77

Owen Recker, Kalida 30 4 0.93

Wayne Frey, Riverdale 211/3 3 0.98

J.J. Rettig, Patrick Henry 35 5 1.00

Cole Rieman, Leipsic 222/3 4 1.05

Trey Yates, Fostoria 33 5 1.06

Anthony Wolford, L-B 251/3 6 1.11

Wyatt Cook, Mohawk 401/3 7 1.21

Rico Lopez, Mohawk 29 5 1.21

Grant Fuerst, O-G 40 7 1.23

Grant Rader, Leipsic 311/3 6 1.34

Alex Zoeller, New Riegel 402/3 8 1.38

Grifin Snider, L-B 311/3 9 1.56

Chase Schrieber, O-G 342/3 8 1.62

Christian Peterson, Patrick Henry 21 5 1.67

Ethan White, O-G 29 7 1.69

Dylan Schroeder, Leipsic 31 8 1.80

Gage Burns, H-L 262/3 7 1.84

Nick States, Continental 221/3 6 1.88

Levi Gazarek, NB 431/2 12 1.92

Josh Seitz, Van Buren 342/3 10 2.01

Nick Woods, CG 31 9 2.03

Reid Stechschulte, CG 162/3 5 2.10

Cole Noftz, New Riegel 192/3 6 2.13

Matt Johnson, Arlington 221/3 7 2.19

Trey Bame, Carey 33 11 2.33

Axel Shanks, Patrick Henry 29 10 2.41

Tyler George, L-B 201/3 7 2.41

Braden Dauterman, Elmwood 272/3 10 2.53

Arik Schneider, US 391/3 15 2.66

Angel Garcia, Van Buren 322/3 13 2.78

Tyler Hiegel, Leipsic 221/3 9 2.82

Jaden Tabler, Van Buren 311/3 13 2.90

Tyler Lydick, Findlay 281/3 12 2.96

Brady Hauenstein, CG 19 9 3.32

Jonathan Walter, Riverdale 21 10 3.33

Brandon Wehri, Fort Jennings 23 11 3.34

Brady Dockery, Continental 27 13 3.37

Grant Laudick, Kalida 171/3 9 3.63

Kyle Reinbolt, H-L 35 19 3.80

Brayden Wentling, Carey 302/3 17 3.88

Tyler St. Clair, Elmwood 201/3 9 3.10

Zach Kreais, H-L 351/3 20 3.96

Jevon Dible, Upper Sandusky 40 23 4.25

Cameron Dillon, Findlay 22 13 4.13

Strikeouts

Michael Kirian, New Riegel, 88; Alec Zoeller, New Riegel, 59; Owen Recker, Kalida, 55; Levi Gazarek, North Baltimore, 53; Josh Seitz, Van Buren, 51; Trey Bame, Carey, 50; Jevon Dible, Upper Sandusky, 49; Trey Miller, Riverdale, 49; Kyle Reinbolt, Hopewell-Loudon, 42; Griffin Snider, Liberty-Benton, 39; Brayden Wentling, Carey, 39; Zach Kreais, Hopewell-Loudon, 38; Wyatt Cook, Mohawk, 38; Arik Schneider, Upper Sandusky, 38; Trey Yates, Fostoria, 37; J.J. Rettig, Patrick Henry, 36; Axel Shanks, Patrick Henry, 36; Grant Fuerst, Ottawa-Glandorf, 35; Tyler Lydick, Findlay, 34; Nick Woods, Columbus Grove, 34; Jason Holly, Upper Sandusky, 36, Jaden Tabler, Van Buren 32; Brady Dockery, Continental, 31; Nathan Insley, Arlington, 31; Rico Lopez & Cole Widmer, Mohawk, 30; Braden Dauterman, Elmwood, 30; Arik Schneider, Upper Sandusky, 29; Cole Noftz, New Riegel, 28; Tyler George, Liberty-Benton, 28; Gage Burns, Hopewell-Loudon, 27; David Patterson, North Baltimore, 25; Ryan Lee, Pandora-Gilboa, 24; Ryan Shartell, Pandora-Gilboa, 22; Matt Johnson, Arlington, 23; Bryce Hipsher, Hardin Northern, 23; Wayne Frey, Riverdale, 23; Anthony Wolford, Liberty-Benton, 22; Daylin Pees, Hardin Northern, 22; Christian Peterson, Patrick Henry, 22; Chase Schrieber, Ottawa-Glandorf, 21; Dane Robinson, Hardin Northern, 21; Angel Garcia, Van Buren, 21; Alec Loveridge, Riverdale, 21; Trevor Lotz, Arlington, 20; Brady Hauenstein, Columbus Grove, 18; Jeffery Knueve, Kalida, 18; Payton Weller, Continental, 16; Alex Sierra, Fostoria, 16; Adam Wenzinger, Liberty-Benton, 16; Reid Stechschulte, Columbus Grove, 16.

Individual Records

Dylan Schroeder, Leipsic, 6-1; Michael Kirian, New Riegel, 5-0; Ethan White, Ottawa-Glandorf, 5-0; Wyatt Cook, Mohawk, 5-0; Rico Lopez, Mohawk, 5-1; Jevon Dible, Upper Sandusky, 5-2; Levi Gazarek, North Baltimore, 5-2; Cole Rieman, Leipsic, 4-0; Brayden Wentling, Carey, 4-1; J.J. Rettig & Axel Shanks, Patrick Henry, 4-1; Wayne Frey, Riverdale, 4-1; Alec Zoeller, New Riegel, 4-2; Chase Schrieber, Ottawa-Glandorf, 4-2; Griffin Snider, Liberty-Benton, 4-2; Nick Woods, Columbus Grove, 4-2; Josh Seitz & Jaden Tabler, Van Buren, 4-2; Cole Widmer, Mohawk, 3-0; Grant Rader & Tyler Hiegel, Leipsic, 3-1; Trey Bame, Carey, 3-2; Gage Burns, Hopewell-Loudon, 3-2; Owen Recker, Kalida, 3-3; Grant Fuerst, Ottawa-Glandorf, 3-2; Ben Dryfuse, New Riegel, 2-0; Karsen Bemis, Fostoria, 2-0; Alex Snyder, North Baltimore, 2-0; Trey Yates, Fostoria, 2-1; Austin Horstman, Ottawa-Glandorf, 2-1; Travis Milligan, Hopewell-Loudon, 2-1; Anthony Wolford, Liberty-Benton, 2-1; Matt Johnson & Trevor Lotz, Arlington, 2-1; Grant Schroeder, Columbus Grove, 2-1.

SCHOOLS REPORTING: Leipsic 17-5; Mohawk 16-3; McComb 15-3; Ottawa-Glandorf 15-6; New Riegel 14-5; Patrick Henry 11-5; Van Buren 11-8-1; Upper Sandusky 11-12; Columbus Grove 10-6; Liberty-Benton 10-8; North Baltimore, 10-11; Hopewell-Loudon, 10-11; Arlington 9-6; Riverdale 9-9; Carey 8-6; Kalida 8-9; Fostoria 7-10; Elmwood 6-9; Findlay 5-15; Fort Jennings 4-12; Continental 4-14; Hardin Northern 4-17; Pandora-Gilboa 3-16.

NOTE: Baseball and softball coaches are encouraged to report their stats. Fax to 419-427-8480 or email Send an E-mail to sports. Deadline for reporting is 7 p.m. each Friday.

