Prep softball: Area Softball Stats

Prep Softball

Area Batting Leaders

G AB R H Avg.

Natalie Herder, PH 20 68 41 38 .580

Hailey Niederkohr, Carey 13 50 19 29 .580

Teyah Sautter, CG 18 64 9 35 .547

Jocelyn Peters, Arcadia 14 48 8 26 .542

Averey Rumer, Bluffton 17 63 25 34 .540

Grace Schroeder, CG 18 58 17 31 .534

Madi Stansbery, U. Sandusky 14 52 10 27 .519

Danielle Bame, CG 18 68 31 35 .515

Blayc Hacker, U. Sandusky 18 71 22 36 .507

Brittney Roth, Cory-Rawson 15 44 12 22 .500

Emily Peters, New Riegel 19 66 22 33 .500

Kyhra Baeder, Fostoria 17 55 15 28 .500

Kylie Berner, Miller City 9 16 3 8 .500

Olivia Sexton, Van Buren 19 62 19 30 .484

Mackenzie Murphy, L-B 20 58 11 28 .483

Abbey Schroeder, Miller City 15 48 20 23 .479

Jenna Ranzenberger, Lakota 19 71 30 34 .479

Abigail Fogle, U. Sandusky 20 73 25 35 .479

Brianna Gillig, New Riegel 19 67 27 32 .478

Alexis Fogle, U. Sandusky 20 65 20 31 .477

Kila Fultz, Van Buren 18 59 14 28 .475

Grace Wagner, Vanlue 11 32 15 15 .469

Savannah Harvey, Elmwood 20 69 24 32 .464

Olivia Kliesch, Vanlue 11 28 9 13 .464

Lauren Birkemeier, CG 18 72 32 33 .458

Bryanna Curlis, Carey 13 53 18 24 .453

Brianna Ray, Lakota 19 64 17 29 .453

Sara Gier, U. Sandusky 20 71 17 32 .451

Leah Johns, Patrick Henry 20 67 28 30 .447

Cortney Babb, Fostoria 17 52 19 23 .442

Tori Warnecke, CG 17 62 15 27 .435

Tayah Schulze, PH 20 69 23 30 .434

Emma Grubinski, L-B 22 74 16 32 .432

Mikaela Ricksecker, C-R 15 51 14 22 .431

Chloe Seedorf, PH 20 65 20 28 .430

Nora Hemminger, McComb 19 61 16 26 .426

Dani Berardinelli-Clark, Carey 13 47 16 20 .426

Elisia Ledesma, Fostoria 17 47 0 29 .426

Quinn Stewart-Evans, HN 20 59 14 25 .424

Kristin Coleman, New Riegel 19 59 24 25 .424

Alli Drees, Elmwood 20 64 19 27 .422

Katie Veenstra, L-B 19 64 8 27 .422

Katie Prater, Bluffton 17 57 21 24 .421

Taylor Born, Cory-Rawson 15 43 5 18 .419

Alex Talley, Fostoria 17 53 20 22 .415

Shelby Steinbrook, McComb 21 60 22 25 .417

Maliah Snook, Vanlue 11 24 5 10 .417

Tesla Seither, McComb 20 46 9 19 .413

Breana Reinhart, Arcadia 14 51 12 21 .412

Madison Robson, HN 20 51 26 21 .412

Jacquelyn Lininger, NRiegel 19 39 1 16 .410

Katelynn Yant, Cory-Rawson 15 44 6 18 .409

Felicite Smith, Carey 13 44 4 18 .409

Tiffany Welty, Miller City 15 49 17 20 .408

Libby Schaadt, Bluffton 17 54 1 22 .407

Chelsey Trusty, Mohawk 18 54 22 22 .407

Mattison Hillard, Elmwood 20 64 18 26 .406

Kacey Durliat, L-B 22 62 15 25 .403

Jaela Kynard, Elmwood 20 60 11 24 .400

Karly Renz, Arcadia 14 45 14 18 .400

Addy Lafferty, Arlington 18 65 15 26 .400

Faith Frania, Patrick Henry 20 60 18 24 .400

Katelyn Yoder, O-G 20 60 11 24 .400

Emilee Roper, Lakota 19 60 7 24 .400

Jenny Ellerbrock, CG 18 61 20 24 .393

Hannah Schroeder, McComb 21 59 10 23 .390

Amelia Durliat, Van Buren 19 62 13 24 .387

Kylie Gerdeman, O-G 19 57 12 22 .386

Leanna Zynda, O-G 20 70 20 27 .386

Emily Berry, Arlington 18 68 21 26 .382

Olivia Harden, Lakota 19 61 26 23 .377

Veronica Riser, Cory-Rawson 10 32 8 12 .375

Kierra Meyer, Leipsic 20 56 20 21 .375

Rachel Warnecke, O-G 20 70 15 26 .371

Jenna Rodriguez, U. Sand. 20 65 18 24 .369

Kendra Stewart, Elmwood 20 57 15 21 .368

Janessa Taylor, Riverdale 20 57 7 21 .368

Sydney Ellerbrock, Vanlue 11 30 7 11 .367

Ashton Dye, HN 20 71 23 26 .366

Alivia Oney, U. Sandusky 20 50 10 18 .360

Brylie Rampe, Van Buren 19 64 22 23 .359

Abbie Parkins, Bluffton 17 53 15 19 .358

Sydney Swavel, U. Sandusky 20 67 18 24 .358

Heather Lammers, Leipsic 19 56 11 20 .357

Amiah Brennaman, Vanlue 11 28 5 10 .357

Summer Steingass, Leipsic 20 56 3 20 .357

Lexie Fretz, Arcadia 14 45 7 16 .356

Autumn Buder, Mohawk 18 45 9 16 .356

Hannah Davidson, McComb 21 71 10 25 .352

Bridget Mullholand, Carey 13 40 10 14 .350

Hannah Jordan, Mohawk 18 60 17 21 .350

Allison Ruhe, Miller City 15 46 11 16 .346

Jill Hannah, Elmwood 16 44 10 15 .341

Sarah Dishong, Van Buren 19 50 7 17 .340

Makenna Lehman, Miller City 15 53 15 18 .340

Jazmynn Wilson, Bluffton 17 56 21 19 .339

Maddie Bowling, Lakota 18 56 8 19 .339

Madi Vince, U. Sandusky 20 56 16 19 .339

Taylor Young, L-B 21 68 9 23 .338

Sarah Solt, Arlington 18 54 20 18 .333

Makenzie VanDenEynde, L-B 17 45 10 15 .333

Madison Nusbaum, CG 18 39 18 13 .333

Haley Hoepf, New Riegel 19 45 9 15 .333

Jenna Herr, McComb 20 48 11 16 .333

Hannah Lonsway, Carey 11 33 6 11 .333

Madi Chester, Mohawk 18 57 18 19 .333

Moriah Helms, Arlington 18 58 13 17 .328

Samarah Johnson, Lakota 14 42 11 14 .333

Bailee Waller, HN 19 64 21 21 .328

Amber Durliat, Arlington 18 55 12 18 .327

Claire Meyer, Elmwood 19 52 12 17 .327

Maddie Buck, McComb 18 49 7 16 .327

Doubles

Abigail Fogle, Upper Sandusky, 10; Teyah Sautter, Columbus Grove, 9; Mattison Hillard, Elmwood, 9; Olivia Sexton, Van Buren, 9; Brylie Rampe, Van Buren, 8; Erin Diem, Patrick Henry, 8; Jocelyn Peters, Arcadia, 8; Nora & Shaye Hemminger, McComb, 8; Brianna Gillig, New Riegel, 8; Savannah Harvey, Elmwood, 8; Sara Gier, Upper Sandusky, 8; Emily Berry, Arlington, 8; Tayah Schulze, Patrick Henry, 7; Madi Stansbery & Sydney Swavel, Upper Sandusky, 7; Jazmynn Wilson, Bluffton, 7; Kila Fultz, Van Buren, 7; Natalie Herder & Faith Frania, Patrick Henry, 6; Grace Schroeder, Columbus Grove, 6; Brittney Roth & Mikaela Ricksecker, Cory-Rawson, 6; Ashton Dye, Hardin Northern, 6; Rachel Warnecke & Katelyn Yoder, Ottawa-Glandorf, 6; Brianna Ray & Emilee Roper, Lakota, 6; Emily Peters & Lindsay Bouillon, New Riegel, 6; Katie Veenstra & Emma Grubinski, Liberty-Benton, 6; Karly Renz, Arcadia, 6; Madison Robson, Cassidy Deckling & Quinn Stewart-Evans, Hardin Northern, 5; Kierra Meyer & Summer Steingass, Leipsic, 5; Jenny Ellerbrock & Tori Warnecke, Columbus Grove, 5; Jaela Kynard, Elmwood, 5; Tiffany Welty, Miller City, 5; Jenna Rodriguez, Upper Sandusky, 5; Hannah Jordan, Mohawk, 5; Madi Chester, Mohawk, 4; Blayc Hacker & Alivia Oney, Upper Sandusky, 4; Makenna Ricker & Abbey Schroeder, Miller City, 4; Alli Drees, Paige Marsh & Makenna Benschoter, Elmwood, 4; Lauren Birkemeier, Columbus Grove, 4; Alex Jackson, Hardin Northern, 4; Averey Rumer & Katie Prater, Bluffton, 4; Hailey Niederkohr, Carey, 4; Hannah Morris, Riverdale, 4; Maddi Bowling, Lakota, 4; Taylor Young, Kacey Durliat & Mckenzie VanDenEynde, Liberty-Benton, 4; Lexie Fretz, Arcadia, 4.

Triples

Hailey Niederkohr, Carey, 5; Mattison Hillard, Elmwood, 4; Shaye Hemminger, McComb, 4; Brylie Rampe, Van Buren, 4; Jenna Ranzenberger, Lakota, 4; Olivia Harden & Brianna Ray, Lakota, 3; Emily Watt, Columbus Grove, 3; Natalie Herder, Patrick Henry, 3; Amber Durliat, Moriah Helms & Abbie Sheets, Arlington, 3; Heather Lammers, Leipsic, 3; Janessa Taylor, Riverdale, 3; Veronica Risner, Cory-Rawson, 3; Tayah Schulze, Patrick Henry, 2; Lauren Birkemeier & Jenny Ellerbrock, Columbus Grove, 2; Brianna Gillig & Kristyin Coleman, New Riegel, 2; Savannah Harvey, Elmwood, 2; Leanna Zynda, Ottawa-Glandorf, 2; Katie Prater, Bluffton, 2; Emilee Roper, Lakota, 2; Amiah Brenneman, Vanlue, 2; Sydney Ellerbrock & Olivia Kliesch, Vanlue, 1; Maddie Bowling, Lakota, 1; Addy Lafferty & Emily Berry, Arlington, 1; Bailee Waller & Madison Robson, Hardin Northern, 1; Jaela Kynard, Jill Hannah & Paige Marsh, Elmwood, 1; Grace Schroeder, Madison Nusbaum & Tori Warnecke, Columbus Grove, 1; Kaitlyn Kirian, New Riegel, 1; Tiffany Welty & Makenna Lehman, Miller City, 1; Miekayla Lehmann, Aerial Valdez, Jayla Hazelton & Summer Steingass, Leipsic, 1; Kacey Durliat, Katie Veenstra & Emma Grubinski, Liberty-Benton, 1; Breana Reinhart & Jocelyn Peters, Arcadia, 1; Madi Vince, Cassidy Rall, Blayc Hacker, Alivia Oney & Alexis Fogle, Upper Sandusky, 1; Sydnee Leeth & Jordyn Lease, Mohawk, 1.

Home Runs

Natalie Herder, Patrick Henry, 12; Leah Johns, Patrick Henry, 6; Brianna Gillig, New Riegel, 5; Hannah Schroeder, McComb, 4; Tiffany Welty, Miller City, 4; Sydney Swavel, Upper Sandusky, 4; Dani Berardinelli-Clark, Carey, 4; Grace Schroeder, Columbus Grove, 3; Savannah Harvey, Elmwood, 3; Olivia Harden & Jenna Ranzenberger, Lakota, 3; Alli Drees, Elmwood, 2; Kila Fultz & Sarah Dishong, Van Buren, 2; Madison Robson, Hardin Northern, 2; Haley Kieffer & Lexie Fretz, Arcadia, 2; Jazmynn Wilson, Bluffton, 2; Alex Talley, Fostoria, 2; Breana Reinhart, Brittney Nye, Jocelyn Peters, Karly Renz & Lanei Rodriguez, Arcadia, 1; Cortney Babb & Kyhra Baeder, Fostoria, 1; Katie Prater, Bluffton, 1; Makenna Ricker, Abbey Schroeder & Allison Ruhe, Miller City, 1; Bailee Waller, Hardin Northern, 1; Mattison Hillard & Kendra Stewart, Elmwood, 1; Mikaela Ricksecker, Cory-Rawson, 1; Sarah Solt, Amber Durliat & Courtney Fox, Arlington, 1; Jenny Ellerbrock, Joy Stechschulte, Teyah Sautter, Lauren Birkemeier, Tori Warnecke & Jenna Hardeman, Columbus Grove, 1; Kristin Coleman, New Riegel, 1; Shelby Steinbrook, Nora & Shaye Hemminger, McComb, 1; Leanna Zynda, Ottawa-Glandorf, 1; Janessa Taylor & Justine Messmer, Riverdale, 1; Brianna Ray, Lakota, 1; Heather Lammers, Leipsic, 1; Emma Grubinski & Katie Veenstra, Liberty-Benton, 1; Madi Stansbery, Cassidy Rall & Blayc Hacker, Upper Sandusky, 1; Chelsey Trusty & Raeanna Garber, Mohawk, 1; Olivia Kliesch, Vanlue, 1.

Runs Batted In

Natalie Herder, Patrick Henry, 40; Grace Schroeder, Columbus Grove, 33; Tayah Sautter, Columbus Grove, 31; Brianna Gillig, New Riegel, 30; Tori Warnecke, Columbus Grove, 27; Abigail Fogle, Upper Sandusky, 27; Dani Berardinelli-Clark, Carey, 26; Leah Johns, Patrick Henry, 25; Brianna Ray, Lakota, 25; Hailey Niederkohr, Carey, 24; Erin Diem, Patrick Henry, 23; Emilee Roper, Lakota, 22; Sara Gier, Upper Sandusky, 22; Jazmynn Wilson, Bluffton, 21; Abbie Parkins, Bluffton, 20; Madi Stansbery, Upper Sandusky, 20; Jocelyn Peters, Arcadia, 20; Kyhra Baeder & Cortney Babb, Fostoria, 19; Savannah Harvey & Jaela Kynard, Elmwood, 19; Madison Robson & Bailee Waller, Hardin Northern, 19; Alex Talley, Fostoria, 18; Cassidy Deckling, Hardin Northern, 17; Lauren Birkemeier & Jenny Ellerbrock, Columbus Grove, 17; Maddi Bowling, Olivia Harden & Jenna Ranzenberger, Lakota, 17; Kila Fultz, Van Buren, 16; Emma Grubinski & Kacey Durliat, Liberty-Benton, 16; Lexie Fretz, Arcadia, 16; Breana Reinhart, Arcadia, 15; Emily Peters & Kristin Coleman, New Riegel, 15; Olivia Sexton, Van Buren, 15; Nora Hemminger, McComb, 15; Quinn Stewart-Evans, Hardin Northern, 15; Danielle Bame, Columbus Grove, 15; Tiffany Welty, Miller City, 15; Sydney Swavel, Upper Sandusky, 15; Raeanna Garber, Mohawk, 15; Blayc Hacker, Upper Sandusky, 14; Makenna Ricker, Miller City, 14; Leanna Zynda & Katelyn Yoder, Ottawa-Glandorf, 14; Holly Wilson, Hardin Northern, 14; Kendra Stewart, Elmwood, 14; Taylor Born, Cory-Rawson, 14; Addy Lafferty, Arlington, 14; Sarah Dishong, Van Buren, 14; Julia Reinhart, New Riegel, 14; Samantha Brooks, Leipsic, 14; Alivia Oney, Upper Sandusky, 13; Haley Hoepf & Elyssa Theis, New Riegel, 13; Paige Marsh, Elmwood, 13; Joy Stechschulte, Columbus Grove, 13; Mackenzie Murphy, Liberty-Benton, 13; Shelby Steinbrook, McComb, 13; Emily Berry, Arlington, 13; Chelsey Trusty, Mohawk, 13; Hannah Jordan & Sydnee Leeth, Mohawk, 12; Alli Drees, Elmwood, 12; Janessa Taylor, Riverdale, 12; Katelynn Yant, Cory-Rawson, 12; Elisia Ledesma, Fostoria, 12; Kierra Meyer, Leipsic, 12; Olivia Kliesch, Vanlue, 12; Jayla Hazelton, Leipsic, 11; Moriah Helms, Arlington, 11;Abbey Schroeder, Miller City, 11; Jill Hannah, Elmwood, 11; Lexi Ostrander, Kennedy Briggs & Taylor Young, Liberty-Benton, 11; Ivy Noel, Arcadia, 11; Brittney Nye, Arcadia, 10; Cortney Babb, Fostoria, 10; Samarah Johnson, Lakota, 10; Summer Steingass, Leipsic, 10; Madi Vince, Upper Sandusky, 10; Jordan Tyree, Mohawk, 10.

Stolen Bases

Averey Rumer, Bluffton, 20; Shaye Hemminger, McComb, 17; Kierra Meyer, Leipsic, 16; Shelby Steinbrook, McComb, 15; Lauren Birkemeier, Columbus Grove, 14; Elyssa Theis, New Riegel, 14; Stevie Brooks & Jayla Hazelton, Leipsic, 14; Danielle Bame, Columbus Grove, 13; Madi Chester, Mohawk, 13; Savannah Harvey & Alli Drees, Elmwood, 12; Kristin Coleman, New Riegel, 12; Katie Prater, Bluffton, 12; Brittney Roth, Cory-Rawson, 12; Tiffany Welty, Miller City, 12; Natalie Herder, Patrick Henry, 11; Moriah Helms & Sarah Solt, Arlington, 11; Alexis Fogle, Upper Sandusky, 11; Blayc Hacker, Upper Sandusky, 10; Emaleigh Allen, Liberty-Benton, 10; Chelsey Trusty, Mohawk, 10; Breana Reinhart, Arcadia, 10; Abbey Schroeder & Makenna Lehman, Miller City, 10; Mattison Hillard, Elmwood, 9; Bryanna Curlis, Carey, 9; Olivia Harden, Lakota, 9; Grace Morehart, Mohawk, 9; Hannah Jordan, Mohawk, 8; Jenna Ranzenberger, Lakota, 8; Hailey Niederkohr, Carey, 8; Samantha Roth, Cory-Rawson, 8; Emily Peters & Christen Hohman, New Riegel, 8; Haley Kieffer & Brittney Nye, Arcadia, 8; Madi Vince, Upper Sandusky, 8.

Area Pitching Leaders

IP ER ERA

Teyah Sautter, Columbus Grove 1002/3 21 1.46

Sarah Dishong, Van Buren 451/3 10 1.54

Becca Jones, Patrick Henry 60 14 1.63

Kila Fultz, Van Buren 73 17 1.63

Jocelyn Peters, Arcadia 371/3 9 1.88

Aimee Ritter, Bluffton 22 6 1.91

Blacy Hacker, Upper Sandusky 662/3 20 2.10

Megan Warnimont, Miller City 381/3 12 2.19

Kaitlyn Kirian, New Riegel 53 17 2.25

Brianna Ray, Lakota 1042/3 36 2.41

Dani Berardinelli-Clark, Carey 511/3 18 2.46

Summer Steingass, Leipsic 107 38 2.47

Alexa Diemer, Patrick Henry 78 28 2.48

Hannah Jordan, Mohawk 96 35 2.55

Sara Gier, Upper Sandusky 571/3 21 2.57

Libby Schaadt, Bluffton 832/3 33 2.76

Quinn Stewart-Evans, HN 712/3 32 3.13

Shelby Alloway, Hardin Northern 64 30 3.28

Katie Veenstra, Liberty-Benton 68 34 3.50

Jacquelyn Lininger, New Riegel 682/3 35 3.57

Makenna Benschoter, Elmwood 891/3 46 3.60

Hannah Lonsway, Carey 241/3 13 3.74

Emma Grubinski, Liberty-Benton 632/3 36 3.96

Olivia Kliesch, Vanlue 54 32 4.00

Shelby Steinbrook, McComb 1111/3 68 4.28

Emily Berry, Arlington 641/3 43 4.68

Strikeouts

Teyah Sautter, Columbus Grove, 123; Kila Fultz, Van Buren, 114; Olivia Kliesch, Vanlue, 103; Brianna Ray, Lakota, 102; Hannah Jordan, Mohawk, 94; Libby Schaadt, Bluffton, 79; Summer Steingass, Leipsic, 70; Blayc Hacker, Upper Sandusky, 66; Emma Grubinski, Liberty-Benton, 64; Makenna Benschoter, Elmwood, 60; Sara Gier, Upper Sandusky, 59; Shelby Steinbrook, McComb, 56; Katie Veenstra, Liberty-Benton, 56; Jacquelyn Lininger, New Riegel, 55; Masie Utrup, Ottawa-Glandorf, 53; Dani Berardinelli-Clark, Carey, 49; Janessa Taylor, Riverdale, 45; Quinn Stewart-Evans, Hardin Northern, 38; Brittney Roth, Cory-Rawson, 34; Emily Berry, Arlington, 33; Kaitlyn Kirian, New Riegel, 33; Shelby Alloway, Hardin Northern, 29; Becca Jones, Patrick Henry, 27; Addy Lafferty, Arlington, 25.

Individual Records

Teyah Sautter, Columbus Grove, 14-1; Brianna Ray, Lakota, 13-3; Libby Schaadt, Bluffton, 12-4; Makenna Benschoter, Elmwood, 11-4; Hannah Jordan, Mohawk, 10-5; Becca Jones, Patrick Henry, 9-1; Kila Fultz, Van Buren, 9-2; Blayc Hacker, Upper Sandusky, 9-2; Jacquelyn Lininger, New Riegel, 9-2; Summer Steingass, Leipsic, 9-8; Sara Gier, Upper Sandusky, 7-2; Alexa Diemer, Patrick Henry, 7-5; Shelby Alloway, Hardin Northern, 7-6; Dani Barardinelli-Clark, Carey, 6-2; Emily Berry, Arlington, 6-5; Megan Warnimont, Miller City, 5-0; Quinn Stewart-Evans, Hardin Northern, 5-2; Sarah Dishong, Van Buren, 5-2; Kaitlyn Kirian, New Riegel, 5-3; Olivia Kliesch, Vanlue, 5-5; Jocelyn Peters, Arcadia, 3-0; Paige Marsh, Elmwood, 3-2.

SCHOOLS REPORTING: Columbus Grove 16-2; Upper Sandusky 16-4; Patrick Henry 16-6; New Riegel 14-5; Lakota 14-5; Van Buren 14-5; Elmwood 14-6; Bluffton 12-5; Hardin Northern 12-8; Leipsic 10-10; Carey 9-4; Mohawk 9-8; Liberty-Benton 9-11; Arcadia 8-6; Arlington 8-10; McComb 8-13; Miller City 7-8; Fostoria 6-11; Ottawa-Glandorf 6-13; Vanlue 5-5; Cory Rawson 2-13; Riverdale 2-15.

