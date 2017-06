Prep track: Area State Track Qualifiers

Area State Track Qualifiers

Division I Girls (2 individuals)

SHOT PUT (Saturday, 3 p.m.) — Zaresha Neal (Fin) 44-1½.

DISCUS (Saturday, noon) — Zaresha Neal (Fin) 164-5.

Division II Girls (2 individuals, 2 relays)

3,200 RELAY (Friday, 1:30 p.m.) — Liberty-Benton (Evie Stump, Lindsey Bishop, Meghan Bartel, Leah Recker) 9:33.95.

400 RELAY (Friday, 2:50 p.m.) — Ottawa-Glandorf (Kristen Siefker, Alaina Schimmoeller, Amanda Sahloff, Melissa Knott) 50.22.

800 (Saturday, 2:30 p.m.) — Recker (L-B) 2:17.34.

100 IH (Friday, 2 p.m.) — Knott (O-G) 14.95.

Division II Boys (4 individuals)

110 HH (Friday, 2:10 p.m.) — Justin Risner (L-B) 15.73.

300 IH (Friday, 3:30 p.m.) — Risner (L-B) 39.52.

DISCUS (Friday, 9:30 a.m.) — Shane Pack (US) 147-3.

HJ (Friday, 9:30 a.m.) — Will Poling (L-B) 6-2.

Division III Girls (23 individuals, 6 relays)

3,200 RELAY (Friday, 9:30 a.m.) — Mohawk (Anna Stillberger, Alexa Konkle, Madison Fredritz, Destini Oler) 9:51.26; Kalida (Kelly Doepker, Madison Langhals, Kyla Fortman, Taylor Lucke) 9:56.88.

1,600 RELAY (Friday, noon) — Ottoville (Lindsay Schweller, Madison Knodell, Nicole Williams, Brooke Mangas) 3:59.23; Pandora-Gilboa (Amelia Arthur, Olivia Schulte, Korri Basinger, Alexa Maag) 4:12.79.

800 RELAY (Friday, 10:30 a.m.) — Columbus Grove (Alycea Ruhlen, Jade Clement, Carlee McCluer, Rylee Sybert) 1:47.13.

400 RELAY (Friday, 10:50 a.m.) — Pandora-Gilboa (Ko. Basinger, Kelsey Basinger, Maag, Alaina Basinger) 51.00.

200 (Friday, 11:40 a.m.) — Sybert (CG) 25.92.

400 (Friday, 11 a.m.) — Bethany Smith (Van) 58.78; Addystin Lykins (Car) 58.86.

800 (Saturday, 10:55 a.m.) — Oler (Moh) 2:17.84; Doepker (Kal) 2:21.24.

1,600 (Saturday, 10:05 a.m.) — Sophia Volpe (SW) 5:06.07; Oler (Moh) 5:25.84.

3,200 (Saturday, 11:25 a.m.) — Volpe (SW) 11:00.61.

100 IH (Friday, 10 a.m.) — C. McCluer (CG) 15.43; Lauren Willow (Arl) 15.91.

300 LH (Friday, 11:20 a.m.) — Jenna Clouse (OF) 46.57.

HJ (Friday, 4 p.m.) — Mangas (Otto) 5-7; Hannah Willow (Arl) 5-5; Lauren Willow (Arl) 5-3.

LJ (Friday, 1 p.m.) — H. Willow (Arl) 16-11½; Bailey Jameson (H-L) 16-9¼; Carlee Siefker (Leip) 16-8½.

SHOT (Friday, 1 p.m.) — Molly Leppelmeier (McC) 48-5¾; Grace Rigel (Leip) 43-6; Carrol Pauley (Riv) 41-11¼.

DISCUS (Friday, 4 p.m.) — Leppelmeier (McC) 157-3; Pauley (Riv) 138-11; Brynlee Hanneman (Otto) 117-3.

Division III Boys (20 individuals, 5 relays)

3,200 RELAY (Friday, 9:45 a.m.) — Riverdale (Ben Gannon, Kyle Evans, Josh Hunter, Antonio Renteria) 8:16.31; Bluffton (Isaac Andreas, Luke Young, Baylor Garmatter, Christopher Harnish) 8:17.04.

1,600 RELAY (Friday, 12:10 p.m.) — Patrick Henry (Sean Norden, Mitchell Bonner, Xavier Wensink, Donny Johnson) 3:26.84.

400 RELAY (Friday, 10:55 a.m.) — Patrick Henry (Bonner, Norden, VanDeBussche, Johnson) 43.83; Kalida (Caleb Siebeneck, Austin Nartker, Trevor Vorst, Josh Verhoff) 44.29.

100 (Friday, 10:25 a.m.) — Mason Warnimont (C-R) 10.93.

200 (Friday, 11:50 a.m.) — Warnimont (C-R) 22.04; Johnson (PH) 22.45; Verhoff (Kal) 22.56.

400 (Friday, 11:10 a.m.) — Evans (Riv) 49.70; Gavin Woods (Car) 50.77.

800 (Saturday, 10:55 a.m.) — Nick Bame (HN) 1:54.59; Brendan Siefker (Otto) 1:55.67; Kyle Maag (FJ) 1:57.39.

1,600 (Saturday, 10:05 a.m.) — Siefker (Otto) 4:21.29; Bame (HN) 4:22.68; Nick DeHaven (SW) 4:27.55.

3,200 (Saturday, 11:25 a.m.) — Trevor Cook (Car) 9:47.46; Siefker (Otto) 9:48.12.

110 HH (Friday, 10:10 a.m.) — Trevor Bassitt (Blu) 14.71.

300 IH (Friday, 11:30 a.m.) — Bassitt (Blu) 38.84.

DISCUS (Friday, 4 p.m.) — Rece Roney (CG) 157-1.

HJ (Friday, 1 p.m.) — Kaleb Jefferson (Blu) 6-1.

PV (Friday, 4 p.m.) — Tyler Bacon (Riv) 13-2.

SHOT (Friday, 1 p.m.) — Roney (CG) 58-1/2.

Boys Seated Division (4 individuals)

SHOT (Friday, 1 p.m.) — Brandon Lanning (NB).

800 (Saturday, 10:55 a.m.) — Lanning (NB).

400 (Saturday, 2:05 p.m.) — Lanning (NB).

100 (Saturday, 4:40 p.m.) — Lanning (NB).

