Friday’s Scores
Canal Winchester 81, Groveport-Madison 38
Canal Winchester Harvest Prep 45, Millersport 25
Cardington-Lincoln 49, Centerburg 42
Cin. Gamble Montessori 36, Cin. Oyler 20
Cle. E. Tech 51, Cle. Hay 40
Clyde 72, Huron 32
Cols. Beechcroft 53, Cols. East 21
Cols. Northland 83, Cols. International 21
Cols. Upper Arlington 55, Hilliard Davidson 31
Cols. Walnut Ridge 47, Cols. Briggs 31
Cols. Wellington 56, New Hope Christian 39
Fairfield Christian 75, Grove City Christian 42
Gahanna Lincoln 50, Pickerington N. 42
Hilliard Bradley 42, Delaware Hayes 23
Hilliard Darby 54, Dublin Jerome 45
Huntington, W.Va. 77, Albany Alexander 48
Lancaster Fisher Cath. 53, Sugar Grove Berne Union 35
Marion Pleasant 58, Galion 35
Miami Valley Christian Academy 66, Cin. College Prep. 21
Milan Edison 50, Port Clinton 36
New Riegel 61, Tiffin Calvert 40
Oak Harbor 60, Castalia Margaretta 52
Old Fort 73, Kansas Lakota 19
Proctorville Fairland 70, S. Point 46
Reynoldsburg 74, Grove City 63
Sandusky Perkins 40, Vermilion 29
Shaker Hts. Laurel 61, Cle. Hts. Lutheran E. 50
Sparta Highland 49, Marion Elgin 40
Sunbury Big Walnut 48, New Albany 36
Westerville S. 44, Powell Olentangy Liberty 29
Worthington Kilbourne 40, Dublin Scioto 36