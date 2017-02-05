Saturday’s Scores

Posted On Sun. Feb 5th, 2017
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Alliance Marlington 77, Salem 57

Amherst Steele 73, Olmsted Falls 66

Arcanum 54, Sidney Lehman 35

Archbold 39, Napoleon 28

Arlington 66, Minster 32

Avon 41, Westlake 39

Avon Lake 47, N. Ridgeville 33

Barberton 71, Mogadore 46

Bay Village Bay 58, Parma Hts. Valley Forge 21

Beachwood 43, Geneva 42

Beavercreek 49, Riverside Stebbins 47

Bellevue 70, Sandusky 20

Beloit W. Branch 76, Alliance 11

Berea-Midpark 78, Grafton Midview 30

Berlin Hiland 92, Strasburg-Franklin 19

Brookfield 73, Girard 44

Brunswick 64, Solon 38

Bryan 46, Pemberville Eastwood 45

Cambridge 45, New Philadelphia 42

Carey 62, Morral Ridgedale 30

Carrollton 39, Minerva 32

Chagrin Falls 60, Wickliffe 34

Chardon 59, Chagrin Falls Kenston 47

Cin. Glen Este 60, Cin. Withrow 42

Cin. Indian Hill 71, Cin. Deer Park 35

Cin. Mariemont 67, Cin. Finneytown 10

Cin. McNicholas 65, Cin. Purcell Marian 56

Cin. Oak Hills 59, Middletown 49

Cin. Princeton 46, Liberty Twp. Lakota E. 31

Cin. Walnut Hills 46, Milford 44

Cin. Wyoming 38, Reading 34

Cle. Cent. Cath. 67, Garfield Hts. Trinity 39

Cle. Hts. 62, Maple Hts. 53

Cle. St. Joseph 53, N. Royalton 49

Cols. Bexley 44, Cols. Grandview Hts. 35

Cols. Hartley 74, W. Jefferson 39

Cols. Northland 74, Tol. Scott 41

Cols. Ready 58, Nelsonville-York 54

Columbia Station Columbia 38, Oberlin Firelands 26

Columbus Grove 66, Elida 28

Dover 51, Zanesville 30

E. Cle. Shaw 78, Bedford 51

Eastlake N. 66, Lyndhurst Brush 48

Edgerton 35, Edon 23

Elyria 41, Shaker Hts. 39

Fairborn 52, W. Carrollton 38

Fairfield 54, Cin. Sycamore 43

Ft. Recovery 72, Union City Mississinawa Valley 21

Granville 60, Heath 40

Haviland Wayne Trace 62, Miller City 44

Hebron Lakewood 50, Pataskala Watkins Memorial 31

Jackson Center 37, Ft. Loramie 29

Kings Mills Kings 37, Cin. Turpin 35

LaGrange Keystone 57, Fairview 40

Lakewood 38, N. Olmsted 28

Lebanon 39, Miamisburg 34

Liberty Center 44, Tol. Ottawa Hills 19

Lodi Cloverleaf 49, Mogadore Field 36

Logan 59, Pomeroy Meigs 46

Lorain 66, Warrensville Hts. 23

Loveland 62, Cin. Anderson 32

Macedonia Nordonia 47, Richfield Revere 28

Madison 61, Mayfield 48

Malvern 75, Bowerston Conotton Valley 34

Mason 88, Hamilton 38

Massillon Tuslaw 44, Gnadenhutten Indian Valley 40

Mentor 56, Strongsville 51

Metamora Evergreen 52, W. Unity Hilltop 40

Middletown Madison Senior 58, Camden Preble Shawnee 54

Monroeville 46, Ashland Mapleton 40

N. Can. Hoover 71, Massillon Jackson 53

N. Ridgeville Lake Ridge 70, Canal Fulton Northwest 43

New Concord John Glenn 43, New Lexington 28

New Washington Buckeye Cent. 63, Bucyrus 35

Norwalk St. Paul 49, New London 40

Oak Harbor 52, Bloomdale Elmwood 49

Ottawa Lake Whiteford, Mich. 52, Tol. Emmanuel Baptist 48

Oxford Talawanda 69, Cin. NW 47

Painesville Riverside 60, Willoughby S. 33

Pandora-Gilboa 46, Kalida 30

Paulding 52, Continental 43

Perry 63, Orange 52

Ravenna 52, Streetsboro 32

Ravenna SE 70, Akr. Coventry 23

Rockford Parkway 58, Ansonia 54

Russia 74, Sidney Fairlawn 20

Shaker Hts. Laurel 41, Doylestown Chippewa 39

Sheffield Brookside 31, Brooklyn 30

Sidney 62, Piqua 31

St. Marys Memorial 55, St. Henry 49

Stewart Federal Hocking 79, Wahama, W.Va. 9

Stow-Munroe Falls 54, Kent Roosevelt 33

Struthers 57, Poland Seminary 54

Sugarcreek Garaway 58, Tuscarawas Cent. Cath. 50

Sullivan Black River 55, Oberlin 22

Sylvania Northview 65, Fostoria 36

Tiffin Columbian 53, Ontario 43

Tipp City Tippecanoe 61, Greenville 48

Tol. Start 54, Lima Bath 30

Trenton Edgewood 36, Morrow Little Miami 33

Trotwood-Madison 58, Xenia 27

Upper Sandusky 45, Sycamore Mohawk 34

Utica 38, Johnstown-Monroe 30

Vandalia Butler 55, Troy 31

Villa Maria, Pa. 50, Rocky River Magnificat 32

W. Chester Lakota W. 56, Cin. Colerain 46

W. Lafayette Ridgewood 45, Newcomerstown 14

Waynesfield-Goshen 55, Vanlue 48

Westerville N. 47, Cols. Watterson 33

Wooster Triway 43, Akr. Manchester 25

Zanesville W. Muskingum 70, Crooksville 56

Albany Alexander 81, Scott Co., Ky. 70

Circleville 37, Ironton 32

Oak Hill 44, Chesapeake 40

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