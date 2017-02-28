Monday’s Scores
Sylvania Northview 58, Mansfield Sr. 46
Bloom-Carroll 55, Newark Licking Valley 37
Cols. DeSales 78, Hebron Lakewood 31
Cols. Eastmoor 63, London 40
Cols. Independence 74, Delaware Buckeye Valley 55
Cols. Linden McKinley 48, Amanda-Clearcreek 41
Cols. South 100, Cols. Horizon Science 59
Cols. Watterson 55, Cols. Bexley 39
Day. Chaminade Julienne 53, Day. Thurgood Marshall 43
Day. Dunbar 100, Clarksville Clinton-Massie 81
Granville 45, Sparta Highland 33
Heath 63, Cols. Marion-Franklin 46
Whitehall-Yearling 55, Cols. East 51
Gahanna Cols. Academy 69, Marion Elgin 48
Johnstown Northridge 58, London Madison Plains 47
Cardington-Lincoln 70, Groveport Madison Christian 30
Cols. Africentric 51, Morral Ridgedale 42
Cols. Wellington 107, Tree of Life 40
Grove City Christian 109, Granville Christian 38
Lancaster Fisher Cath. 61, Sugar Grove Berne Union 57