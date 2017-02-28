Monday’s Scores

Posted On Tue. Feb 28th, 2017
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Sylvania Northview 58, Mansfield Sr. 46

Bloom-Carroll 55, Newark Licking Valley 37

Cols. DeSales 78, Hebron Lakewood 31

Cols. Eastmoor 63, London 40

Cols. Independence 74, Delaware Buckeye Valley 55

Cols. Linden McKinley 48, Amanda-Clearcreek 41

Cols. South 100, Cols. Horizon Science 59

Cols. Watterson 55, Cols. Bexley 39

Day. Chaminade Julienne 53, Day. Thurgood Marshall 43

Day. Dunbar 100, Clarksville Clinton-Massie 81

Granville 45, Sparta Highland 33

Heath 63, Cols. Marion-Franklin 46

Whitehall-Yearling 55, Cols. East 51

Gahanna Cols. Academy 69, Marion Elgin 48

Johnstown Northridge 58, London Madison Plains 47

Cardington-Lincoln 70, Groveport Madison Christian 30

Cols. Africentric 51, Morral Ridgedale 42

Cols. Wellington 107, Tree of Life 40

Grove City Christian 109, Granville Christian 38

Lancaster Fisher Cath. 61, Sugar Grove Berne Union 57

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