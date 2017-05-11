Wednesday’s Scores
Amherst Steele 6, Olmsted Falls 0
Ashland 2, Findlay 1
Ashville Teays Valley 21, Worthington Kilbourne 0
Aurora 8, Austintown-Fitch 6
Avon 9, Westlake 0
Brecksville-Broadview Hts. 11, Parma Hts. Valley Forge 3
Canfield 10, Warren Harding 0
Chardon 10, Eastlake N. 2
Cin. Ursuline 10, Cin. Sycamore 7
Cle. St. Joseph 15, Strongsville 2
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2, Barberton 0
Elyria 15, Rocky River Magnificat 0
Grafton Midview 10, Berea-Midpark 5
Groveport-Madison 4, New Albany 2
Harrison 2, Kings Mills Kings 0
Hilliard Bradley 8, Cols. Upper Arlington 1
Hilliard Darby 5, Dublin Jerome 3
Hilliard Davidson 13, Pickerington N. 3
Lakewood 4, N. Royalton 3
Louisville 9, Can. Glenoak 2
Madison 11, Painesville Riverside 10
Marysville 19, Zanesville 0
Mason 11, Cin. Seton 0
Massillon Perry 12, Massillon Washington 0
Mayfield 8, Willoughby S. 6
Medina 2, Brunswick 1
Medina Highland 6, Hudson 1
Mentor 11, Shaker Hts. 1
Miamisburg 14, Vandalia Butler 4
Morrow Little Miami 15, Cin. Oak Hills 3
Mt. Notre Dame 7, Fairfield 5
N. Can. Hoover 10, Green 0
Notre Dame Academy 3, Tol. St. Ursula 1
Oregon Clay 9, Mansfield Madison 4
Parma 14, Parma Normandy 0
Perrysburg 7, Fremont Ross 0
Solon 9, Macedonia Nordonia 6
Sylvania Southview 8, Tol. Bowsher 5
Tol. Whitmer 24, Tol. Waite 0
Trenton Edgewood 4, Hamilton 2
Troy 1, New Carlisle Tecumseh 0
Uniontown Lake 8, Massillon Jackson 0
W. Chester Lakota W. 7, Centerville 2
Wadsworth 5, Stow-Munroe Falls 2
Youngs. Boardman 3, Twinsburg 2
Akr. Coventry 13, Can. South 2
Akr. Springfield 10, Akr. Buchtel 0
Alliance 3, Struthers 2
Ashtabula Edgewood 14, Ashtabula Lakeside 2
Carrollton 3, New Concord John Glenn 0
Dresden Tri-Valley 11, McConnelsville Morgan 0
Jackson 15, McArthur Vinton County 4
Kettering Alter 10, Day. Stivers 2
Lodi Cloverleaf 13, Bay Village Bay 3
Poland Seminary 29, Niles McKinley 2
Pomeroy Meigs 8, Chillicothe 0
Salem 2, Ravenna 1, 10 innings
Steubenville 13, Byesville Meadowbrook 3
Thornville Sheridan 26, Hillsboro 0
Vincent Warren 9, Chillicothe Unioto 2
Warren Howland 8, Girard 0
Warsaw River View 16, New Philadelphia 4
Washington C.H. Miami Trace 10, Washington C.H. 0
Waverly 7, Marietta 2
Wilmington 9, Cleves Taylor 8
Zanesville Maysville 8, Cambridge 1
Carlisle 4, Jamestown Greeneview 0
Conneaut 9, Leavittsburg LaBrae 7
Coshocton 3, Sugarcreek Garaway 0
Kirtland 4, Middlefield Cardinal 0
Lore City Buckeye Trail 8, Woodsfield Monroe Cent. 4
Magnolia Sandy Valley 5, Philo 1
Middletown Madison 4, Camden Preble Shawnee 1
Richmond Edison 11, Bellaire 0
Ansonia 6, New Madison Tri-Village 4
Bellaire St. John 4, Tuscarawas Cent. Cath. 1
New Matamoras Frontier 10, Shadyside 8
Toronto 7, Caldwell 6, 8 innings
Williamsburg 18, Cedarville 0