REINEKE FORD   ||   NEWS UPDATES

Wednesday’s Scores

Posted On Thu. May 11th, 2017
By :
Comment: 0

Amherst Steele 6, Olmsted Falls 0

Ashland 2, Findlay 1

Ashville Teays Valley 21, Worthington Kilbourne 0

Aurora 8, Austintown-Fitch 6

Avon 9, Westlake 0

Brecksville-Broadview Hts. 11, Parma Hts. Valley Forge 3

Canfield 10, Warren Harding 0

Chardon 10, Eastlake N. 2

Cin. Ursuline 10, Cin. Sycamore 7

Cle. St. Joseph 15, Strongsville 2

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2, Barberton 0

Elyria 15, Rocky River Magnificat 0

Grafton Midview 10, Berea-Midpark 5

Groveport-Madison 4, New Albany 2

Harrison 2, Kings Mills Kings 0

Hilliard Bradley 8, Cols. Upper Arlington 1

Hilliard Darby 5, Dublin Jerome 3

Hilliard Davidson 13, Pickerington N. 3

Lakewood 4, N. Royalton 3

Louisville 9, Can. Glenoak 2

Madison 11, Painesville Riverside 10

Marysville 19, Zanesville 0

Mason 11, Cin. Seton 0

Massillon Perry 12, Massillon Washington 0

Mayfield 8, Willoughby S. 6

Medina 2, Brunswick 1

Medina Highland 6, Hudson 1

Mentor 11, Shaker Hts. 1

Miamisburg 14, Vandalia Butler 4

Morrow Little Miami 15, Cin. Oak Hills 3

Mt. Notre Dame 7, Fairfield 5

N. Can. Hoover 10, Green 0

Notre Dame Academy 3, Tol. St. Ursula 1

Oregon Clay 9, Mansfield Madison 4

Parma 14, Parma Normandy 0

Perrysburg 7, Fremont Ross 0

Solon 9, Macedonia Nordonia 6

Sylvania Southview 8, Tol. Bowsher 5

Tol. Whitmer 24, Tol. Waite 0

Trenton Edgewood 4, Hamilton 2

Troy 1, New Carlisle Tecumseh 0

Uniontown Lake 8, Massillon Jackson 0

W. Chester Lakota W. 7, Centerville 2

Wadsworth 5, Stow-Munroe Falls 2

Youngs. Boardman 3, Twinsburg 2

Akr. Coventry 13, Can. South 2

Akr. Springfield 10, Akr. Buchtel 0

Alliance 3, Struthers 2

Ashtabula Edgewood 14, Ashtabula Lakeside 2

Carrollton 3, New Concord John Glenn 0

Dresden Tri-Valley 11, McConnelsville Morgan 0

Jackson 15, McArthur Vinton County 4

Kettering Alter 10, Day. Stivers 2

Lodi Cloverleaf 13, Bay Village Bay 3

Poland Seminary 29, Niles McKinley 2

Pomeroy Meigs 8, Chillicothe 0

Salem 2, Ravenna 1, 10 innings

Steubenville 13, Byesville Meadowbrook 3

Thornville Sheridan 26, Hillsboro 0

Vincent Warren 9, Chillicothe Unioto 2

Warren Howland 8, Girard 0

Warsaw River View 16, New Philadelphia 4

Washington C.H. Miami Trace 10, Washington C.H. 0

Waverly 7, Marietta 2

Wilmington 9, Cleves Taylor 8

Zanesville Maysville 8, Cambridge 1

Carlisle 4, Jamestown Greeneview 0

Conneaut 9, Leavittsburg LaBrae 7

Coshocton 3, Sugarcreek Garaway 0

Kirtland 4, Middlefield Cardinal 0

Lore City Buckeye Trail 8, Woodsfield Monroe Cent. 4

Magnolia Sandy Valley 5, Philo 1

Middletown Madison 4, Camden Preble Shawnee 1

Richmond Edison 11, Bellaire 0

Ansonia 6, New Madison Tri-Village 4

Bellaire St. John 4, Tuscarawas Cent. Cath. 1

New Matamoras Frontier 10, Shadyside 8

Toronto 7, Caldwell 6, 8 innings

Williamsburg 18, Cedarville 0

Comments

comments

About the Author

Garage Sales -Findlay area interactive map!


Online Circulars

Recent photo albums

Visit The Courier photo store

Login /Logout

SECTIONS

The Courier

P.O. 609 Findlay, Ohio 45839-0609
701 W. Sandusky St. - Findlay, Ohio 45840
Phone: 419-422-5151
Courier Directory
A Division of The Findlay Publishing Company

Social Findlay || The Review Times || Sports BUZZ Ohio || Courier Bridal || Findlay Digital Design
WKXA || 106.3 The Fox || WFIN ||

Please read our Privacy Guidelines and Commenting Policies

All contents © 1996 - 2016 The Findlay Publishing Company