Wednesday’s Scores
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 8, Canfield 0
Elyria 6, Parma 2
Gahanna Lincoln 11, Lancaster 7
Lebanon 14, W. Chester Lakota W. 13
Tol. Whitmer 11, Holland Springfield 8
Akr. Hoban 6, Alliance Marlington 5
Bellville Clear Fork at Oak Harbor, ppd to May 25.
Greenville 14, Clarksville Clinton-Massie 4
LaGrange Keystone at Napoleon, ppd to May 25.
Zanesville Maysville 2, Carrollton 1
Massillon Tuslaw 4, Elyria Cath. 2, 13 innings
Pemberville Eastwood 12, N. Robinson Col. Crawford 3
Spring. NW 7, Hamilton Badin 0
Warren Champion 11, Youngs. Mooney 0
Wheelersburg 5, Piketon 0
Carey 6, W. Unity Hilltop 4
Danville 3, Strasburg-Franklin 0
Jeromesville Hillsdale at Lucas, ppd to May 26.
Vienna Mathews at Louisville Aquinas, ppd to May 26.
Williamsburg 6, Rockford Parkway 2